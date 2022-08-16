В Вологодской области начали выдавать единовременное пособие на первоклашек

16.08.2022 [Общество]

В Вологодской области малоимущие семьи, в которых дети 1 сентября пойдут в первый класс, начали получать единовременные пособия. Средства предназначаются на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей.

Как пояснили в департаменте соцзащиты области, выплаты назначаются малоимущим семьям, которые уже получают пособие на детей. При этом списки составляются на основании данных, представленных органами образования, поэтому специально собирать документы родителям не нужно.  

«Единовременное пособие уже перечислено на 2897 детей. На эту меру из бюджета области направлено более 8 миллионов рублей. Работа будет проводиться центром социальных выплат до 17 августа. Семьям, не получающим ежемесячное пособие на ребенка, но имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, для его получения необходимо обратиться с заявлением», — рассказал начальник департамента соцзащиты населения области Александр Ершов.

Подать заявление о назначении единовременного пособия можно через портал Госуслуг или обратиться в многофункциональный центр.

 

Тэги: пособие, первый класс, Поддержка

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