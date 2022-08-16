Выставка дополнительного образования пройдет в Вологде 27 августа

Выставка услуг дополнительного образования «Вологда-детям» пройдет 27 августа в Вологодской слободе с 11 до 15 часов. Свои программы в разных направлениях представят несколько десятков частных центров развития и студий.

– Участниками выставки станут именно предприниматели, реализующие программы по дополнительному развитию детей. Это с одной стороны информация для семей, с другой - поддержка бизнеса, которая необходима после перенесенных ограничений. В выставке примут участие более 30 различных учреждений и организаций: центры развития, художественные и танцевальные студии, студии робототехники, школы изучения иностранных языков, компьютерные студии и школы программирования, театральные студии, спортивные центры и так далее. Они не только представят программы, но и покажут мастер-классы. То есть, можно будет на практике оценить, что представляет из себя то или иное направление, – рассказала директор городского Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Елена Уханова.

Творческие центры покажут интерактивные программы на сцене. Здесь выступят Театр эмоций, студия барабанов, будут показаны театральные этюды, соревнования роботов, пройдет мастер-класс от школы блогера и много других занятий.

На выставке можно будет записаться на обучение в заинтересовавшие вас студии.

47 500 детей занимаются в различных кружках, студиях, и спортивных секциях Вологды на данный момент, сообщает пресс-служба администрации города Вологды, что составляет более 94% всех вологодских детей в возрасте от 5 до 18 лет.