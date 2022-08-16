Вологду представили в Совете по развитию местного самоуправления при президенте РФ

16.08.2022 [Политика]

Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум. Согласно Указу президента, опубликованному на официальном сайте Кремля, в муниципальную часть совета включен глава Вологды Юрий Сапожников.

Основными задачами Совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, рассмотрения вопросов взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления, — пояснили в пресс-службе городской Думы.

«Считаю возможность работать в Совете оценкой общего труда правительства области, Ассоциации муниципальных образований, всех глав и мэров городов над совершенствованием системы местного самоуправления», — отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

В соответствии с документом, председателем Совета стал Владимир Путин, его заместителем и председателем президиума Совета — премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, в федеральную часть Совета вошли глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министры экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ, юстиции, представители Совета Федерации и Государственной Думы.

Тэги: Вологодская городская дума, советы

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