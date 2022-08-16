В Шекснинском районе полицейским пришлось стрелять по машине с пассажирами, чтобы остановить пьяного водителя

В Шекснинском районе полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя.

Инцидент произошёл на одной из автодорог района 14 августа около 2:00. Наряд ГИБДД обратил внимание на автомобиль «Рено Европа», который двигался с нарушением ПДД. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

«На 88 километре автодороги А-114 „Вологда — Тихвин Р-21 ‚Кола‘“ инспектор ДПС произвел один выстрел в воздух, а три по колесам авто. После того, как у преследуемой иномарки были повреждены оба задних колеса, легковушка съехала в кювет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Водителем оказался 36-летний житель деревни Нифантово. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. Кроме него в салоне находились 33-летняя женщина и её 10-летняя дочь. В результате стрельбы никто не пострадал.

На нарушителя составили протоколы за пьяное вождение и невыполнение требования об остановке. Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Машину отвезли на спецстоянку.