В Шекснинском районе полицейским пришлось стрелять по машине с пассажирами, чтобы остановить пьяного водителя

16.08.2022 [Происшествия]

В Шекснинском районе полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя.

Инцидент произошёл на одной из автодорог района 14 августа около 2:00. Наряд ГИБДД обратил внимание на автомобиль «Рено Европа», который двигался с нарушением ПДД. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

«На 88 километре автодороги А-114 „Вологда — Тихвин Р-21 ‚Кола‘“ инспектор ДПС произвел один выстрел в воздух, а три по колесам авто. После того, как у преследуемой иномарки были повреждены оба задних колеса, легковушка съехала в кювет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Водителем оказался 36-летний житель деревни Нифантово. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. Кроме него в салоне находились 33-летняя женщина и её 10-летняя дочь. В результате стрельбы никто не пострадал.

На нарушителя составили протоколы за пьяное вождение и невыполнение требования об остановке. Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Машину отвезли на спецстоянку.

Тэги: пьяный водитель, стрельба, задержание, пассажиры
Видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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