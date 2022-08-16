Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии

В Уфе Советский районный суд оштрафовал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука за дискредитацию российской армии. Служители Фемиды услышали в его словах, обращенных к зрителям на концерте, «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ».

Сам музыкант на вынесении решения по делу не явился. Шевчуку предложили участвовать в процессе по видеоконференцсвязи, пригласив его в Дзержинский суд Санкт-Петербурга. Однако лидер «ДДТ» пояснил, что не может приехать в суд, поскольку контактировал с больным коронавирусом. В результате решение было вынесено без Шевчука.

«Судом установлено, что 18 мая 2022 года с 20.15 по 23.15 на концерте группы „ДДТ“ в Уфа-Арене Юрий Шевчук произнес речь, содержащую публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ. Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, суд признал Юрия Шевчука виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в релизе объединенной пресс-службы судов РБ.

Музыкант оштрафован на 50 000 рублей. Впрочем, через своего адвоката он передал свою позицию, которая полностью согласуется с его речью на концерте.