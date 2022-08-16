В Никольске полицейские за полчаса нашли потерявшихся детей

В Никольске полицейские нашли потерявшихся детей, сообщает районная газета «Авангард».

По данным издания, инцидент произошёл 15 августа. О пропаже пятилетнего и шестилетнего малышей заявила женщина. К поискам были привлечены сотрудники ГИБДД, ППС, участковые уполномоченные и работники отдела по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что, оставшись без присмотра, дети ушли из дома и прошли по городу почти два километра. Их нашли спустя полчаса после заявления о пропаже. Никто из «потеряшек» не пострадал.