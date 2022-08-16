Жительница Грязовца ударила ножом сожителя, который звал её домой

В Грязовце суд вынес приговор 26-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя.

Установлено, что инцидент произошёл в одну из ночей в мае 2022 года. Пьяная девушка возвращалась из ресторана. Зная, что её сожитель тоже пьян и не желая ссориться с ним, подсудимая отправилась ночевать к матери.

«Видя, что сожительница не вернулась, мужчина отправился за ней, чтобы предъявить претензии. Нецензурно выражаясь, он толкнул свою сожительницу, а та в ответ кинула в него стеклянную банку. Они стали ругаться, в ходе перебранки женщина взяла нож и ударила им сожителя в живот», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая признала вину и пояснила, что помирилась с сожителем. Потерпевший подтвердил, что они помирились, и просил не наказывать девушку, так как она принесла ему извинения.

При таких обстоятельствах суд назначил грязовчанке наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.