Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде

В Вологде устанавливаются обстоятельства смерти ребенка, выпавшего из окна многоквартирного дома

– Следственными органами СУ СК России по Вологодской области устанавливаются обстоятельства гибели девочки, 2019 года рождения, выпавшей сегодня, 15 августа, из окна квартиры, расположенной на 8 этаже дома в областном центре, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

О смерти ребенка сотрудникам следственного комитета сообщили врачи скорой помощи около 17 часов 15 августа.

По предварительным данным в квартире находилась мать потерпевшей.

В настоящее время следователи производят досмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие.