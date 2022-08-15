Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде

15.08.2022 [Происшествия]

В Вологде устанавливаются обстоятельства смерти ребенка, выпавшего из окна многоквартирного дома  

– Следственными органами СУ СК России по Вологодской области устанавливаются обстоятельства гибели девочки, 2019 года рождения, выпавшей сегодня, 15 августа, из окна квартиры, расположенной на 8 этаже дома в областном центре, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

О смерти ребенка сотрудникам следственного комитета сообщили врачи скорой помощи около 17 часов 15 августа. 

По предварительным данным в квартире находилась мать потерпевшей. 

В настоящее время следователи производят досмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие.

Тэги: погиб ребенок, выпал из окна

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