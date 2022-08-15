Аудиогид для велоквеста по беловским местам подготовлен в Вологде

15.08.2022 [Культура]

В преддверии юбилея вологодского писателя Василия Ивановича Белова вологодский Центр писателя Белова организует познавательную велопрогулку по местам Вологды, связанными с его  жизнью и творчеством: дом, где он жил, места встреч с коллегами и читателями; места, где любил гулять и размышлять.

– Во время прогулки вологжане смогут проверить знания и узнать что-то новое об известном писателе, который провел в Вологде значительную часть жизни. Лучших участников ждут памятные призы, – говорится на сайте Центра Белова.

К участию в велопрогулке приглашаются команды, состоящие из четырех человек. Команды формируют сами участники, при необходимости организаторы помогают в комплектовании. 

– На старте команды получат маршрутные листы, где будут указаны «станции», на каждой из которой нужно будет выполнить задание. Для подготовки к игре рекомендуем использовать ресурсы сайта Центра писателя Белова и аудиогид «Беловские места в Вологде», разработанный сотрудниками городских библиотек, – говорят организаторы. 

За каждое задание команда получает баллы, которые на финише суммируются и по итогу определяется команда-победитель. Кроме того, на каждой «станции» команде необходимо сделать фотографии, за которые начисляются дополнительные баллы. Желательно, чтобы в команде был телефон с доступом в Интернет, возможностью делать фотоснимки и установленным приложением izi.Trevel.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте Центра писателя Белова.

Велопрогулка пройдет 10 сентября 2022 года с 10:00 до 13:00 от Центра писателя В. И. Белова по адресу: Вологда, Щетинина, 5. Сбор и инструктаж участников – в 9:30.

Предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничения: (18+).
 

Тэги: экскурсия, аудиогиды, велосипед

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