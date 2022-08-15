Городской слет молодежных активов организаций города прошел под Вологдой

15.08.2022 [Общество]

Городской слет молодежных активов организаций города «МОСТ» прошел в выходные на турбазе в деревне Шачино. Его участниками стали порядка 260 представителей работающей молодежи из Вологды и Череповца.

Слет «МОСТ» состоялся уже седьмой раз. На этот раз он прошел под названием «Объединяя лучших».

«Я считаю, что это самая подходящая тема для слета. К нам приехали как старожилы, так и новички. Некоторые команды не могли приехать пару лет, есть и те, кто не изменяет традициям и присутствует на слете с первого года. Таким образом, мы объединили всех самых лучших представителей работающей молодежи», — сказала куратор Совета работающей молодежи Вологды Юлия Другашкова.

Три дня 25 сборных предприятий и организаций жили в полевых условиях и принимали участие в состязаниях на выносливость и смекалку, в творческих конкурсах, а также образовательных площадках.

В первый день на слете прошел конкурс бивуаков на тему «Резной палисад», а завершился день

нетворкингом и интеллектуальной игрой «Мозгобойня». Во второй день участники прошли туристическую полосу, соревнования по ориентированию и сапсерфингу. Вечером впервые в истории слета жюри выбрали Мистера и Миссис «МОСТ», которыми стали представитель команды «Сборная солянка» Слава Чеснов и представительница команды «Полезные люди» Мария Альянова. Участники предстали перед жюри в самодельных костюмах из вторсырья — это одно из условий конкурса.

В третий день начали работу образовательные площадки. Команды разошлись по секциям, где узнали, как построить карьеру, продвигать инициативы в своей организации, вести соцсети и сотрудничать с другими компаниями.

«Главной целью слета „МОСТ“ является объединение и поддержка активной молодежи, оказание помощи в продвижении ее идей. Популярность слета растет. Из молодежи формируется команда лидеров, готовых к реализации собственных молодежных инициатив и социально значимых проектов на территории города. На „МОСТу“ ребята могут не только показать себя с творческой стороны, но и получить новые знания, дополнительное образование, встретиться с интересными людьми», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Абсолютным победителем в этом году стала команда ООО «Александра плюс». Второе место заняла команда «аТОСы Заречья», в которую вошли активисты ТОСов «Горького» и «Заречье». Третье место досталось команде «ДепартаМЕНТ» — в ее составе — сотрудники городской администрации Вологды.

 

Тэги: молодежь, слеты, администрация Вологды

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