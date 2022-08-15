Житель Череповца через суд взыскал больше 100 тысяч рублей с мужчины, который пнул его машину

В Череповце суд рассмотрел иск владельца автомобиля «BMW X5» о взыскании ущерба с мужчины, который пнул его машину.

Установлено, что инцидент произошёл возле дома на улице Монтклер, где было припарковано авто.

«Согласно протоколу осмотра, на автомобиле обнаружены повреждения: царапины с повреждением лакокрасочного покрытия на правой задней двери», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Согласно экспертной оценке, сумма восстановительного ремонта составила 39 тысяч рублей, а утрата товарной стоимости — 31 тысячу рублей.

При таких обстоятельствах суд взыскал с ответчика 70 тысяч рублей возмещения имущественного вреда, а также 35 тысяч рублей компенсации судебных расходов и расходов на услуги оценщика в пользу владельца машины.