Житель Череповца через суд взыскал больше 100 тысяч рублей с мужчины, который пнул его машину

15.08.2022 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск владельца автомобиля «BMW X5» о взыскании ущерба с мужчины, который пнул его машину.

Установлено, что инцидент произошёл возле дома на улице Монтклер, где было припарковано авто.

«Согласно протоколу осмотра, на автомобиле обнаружены повреждения: царапины с повреждением лакокрасочного покрытия на правой задней двери», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Согласно экспертной оценке, сумма восстановительного ремонта составила 39 тысяч рублей, а утрата товарной стоимости — 31 тысячу рублей.

При таких обстоятельствах суд взыскал с ответчика 70 тысяч рублей возмещения имущественного вреда, а также 35 тысяч рублей компенсации судебных расходов и расходов на услуги оценщика в пользу владельца машины.

Тэги: суд, иск, машина, имущественный ущерб, взыскание

ТОП НЕДЕЛИ

Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму
В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами
Почти две трети россиян поддерживают прекращение спецоперации
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
В Бабаево сошел с рельсов электровоз

Похожие новости

Житель Бабаевского района оштрафован за стрельбу по уткам из окна машины

Действия мужчины квалифицированы по статье КоАП «Стрельба из оружия в населенном пункте»

335
0

Житель Череповца получил год колонии за кражу чужого рюкзака из камеры хранения в магазине

Суд также взыскал с него 4500 рублей возмещения материального вреда в пользу потерпевшего

629
0

Жителю Сокольского района вернули деньги за ненужную вибромассажную накидку после обращения в суд

Чтобы купить прибор, мужчина оформил кредит на 132 600 рублей

518
0

Суд обязал администрацию Усть-Кубинского района обеспечить местных жителей дровами

Соответствующий иск подала районная прокуратура

877
0

С Шекснинской птицефабрики взыскали больше 4 млн рублей ущерба, причинённого водным ресурсам

В сточных водах фабрики, сбрасываемых в ручей Лямка, нашли превышение нормативов загрязняющих веществ

589
0

В Великоустюгском районе суд обязал виновника ДТП возместить пострадавшему больше полутора миллионов рублей

Авария произошла на 379 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово в феврале 2022 года

883
0

Семье погорельцев из Грязовца пришлось добиваться предоставления жилья вне очереди через суд

Их квартира сгорела 26 апреля 2022 года

662
0

В Вологде мужчина в драке откусил оппоненту часть уха

За причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно и взыскал 250 тысяч рублей компенсации в пользу потерпевшего

751
0

Житель Кадуйского района получил лес для строительства дома, но построил его из пеноблоков

Региональный департамент лесного комплекса через суд взыскал с мужчины 20 тысяч рублей неустойки

2290
0

Жительницу Грязовецкого района оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложный донос на знакомую

Женщина из личной неприязни заявила, что потерпевшая её ограбила

745
0

Житель Никольского района заявил о бомбе в школе, чтобы удивить друзей

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно

714
0

Жительница Устюженского района через суд взыскала с бывшего сожителя 60 тысяч рублей

Мужчина продал принадлежащие ей автомобильные колёса и не отдал деньги

800
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
Аудиогид для велоквеста по беловским местам подготовлен в Вологде
Алексей Навальный сообщил, что его перевели в штрафной изолятор
Городской слет молодежных активов организаций города прошел под Вологдой
Сотрудники Segezha Group вошли в десятку лучших на Чемпионате России «Лесоруб XXI века»
Житель Череповца через суд взыскал больше 100 тысяч рублей с мужчины, который пнул его машину
Три медали завоевали череповчане на Кубке России по пулевой стрельбе
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2521
0
15.08.2022 [БлогоVO]

За что мы платим в тройном размере, если у нас по-прежнему растут свалки? Это Череповецкий район

179
0
15.08.2022 [Обзор Прессы]

Соль земли: археологи работают в Варницах

106
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика