Три медали завоевали череповчане на Кубке России по пулевой стрельбе

15.08.2022 [Спорт]

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали череповчане на открытом Кубке России по пулевой стрельбе, который проходит в Московской области, в стрелково-спортивно комплексе «Лисья нора» с 8 по 18 августа.

Богдан Панфилов занял второе место в упражнении «пневматический пистолет, 10 метров, скоростная стрельба», а также в паре с Анастасией Майоровой стал бронзовым призером в дисциплине «смешанные пары, стрельба из пневматического пистолета с расстояния 10 метров».

Кроме того, сборная Вологодской области заняла третье место в командных соревнованиях. В состав нашей сборной вошли Олег Рощупкин, который по совместительству ещё является тренером команды, Богдан Панфилов и Роман Степанов, все спортсмены из Череповца.

Тэги: спортивная стрельба, турнир

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