Потерпевших от действий ремонтника-мошенника ищут в Череповце

В Череповце полицейские устанавливают потерпевших от мошеннических действий 30-летнего местного жителя.
«По версии следствия, злоумышленник предлагал клиентам свои услуги по установке пластиковых окон или ремонту в квартире. Перед началом работ череповчанин брал полную предоплату. После этого злоумышленник выполнял только часть работ или вовсе прерывал общение с клиентом, а деньгами распоряжается по собственному усмотрению», — сообщает городское УМВД РФ.
Установлена причастность мужчины к двум фактам мошенничества. Возбуждены уголовные дела.
Пострадавших от действий подозреваемого просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8 (8202) 67-10-03 или «02».