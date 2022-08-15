Потерпевших от действий ремонтника-мошенника ищут в Череповце

15.08.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские устанавливают потерпевших от мошеннических действий 30-летнего местного жителя.

«По версии следствия, злоумышленник предлагал клиентам свои услуги по установке пластиковых окон или ремонту в квартире. Перед началом работ череповчанин брал полную предоплату. После этого злоумышленник выполнял только часть работ или вовсе прерывал общение с клиентом, а деньгами распоряжается по собственному усмотрению», — сообщает городское УМВД РФ.

Установлена причастность мужчины к двум фактам мошенничества. Возбуждены уголовные дела.

Пострадавших от действий подозреваемого просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8 (8202) 67-10-03 или «02».

Тэги: мошенник, ремонт, пострадавшие, поиск
фото УМВД РФ по Череповцу

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