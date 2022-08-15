Показы Фестиваля уличного кино пройдут в Вологде 20 и 27 августа

15.08.2022 [Культура]

Показы Фестиваля уличного кино пройдут в Вологде 20 и 27 августа.

Вологжане смогут посмотреть короткометражные фильмы под открытым небом. Это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, который проводится в нескольких городах страны на улицах, стадионах и центральных площадях с 2014 года. 

20 августа в 20:00 в парке Ветеранов пройдет показ внеконкурсной программы фестиваля (16+).

– Жители и гости Вологды увидят программу «Лучшее прошлых лет», собранную из наиболее интересных фильмов, показанных в предыдущие годы. Зрители увидят фильмы: «Подводник», «Большая восьмерка», «Интервью», «Он не может жить без космоса», «Варя», «Каждый 88», – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

27 августа в 21:00 в скейт-парке «Яма» пройдет показ конкурсной программы фестиваля (12+). 

В этом году зрителям представят режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров. Подробнее о фильмах конкурсной программы можно узнать на странице мероприятия в социальной сети.

В завершении мероприятия зрители смогут отдать свой голос за понравившийся фильм. По результатам показов, которые пройдут в десятках городов России будет выбран фильм-победитель, создатели которого получат приз – 1,5 млн рублей.

Ранее NewsVo рассказывал, что Фестиваль уличного кино пройдет в Череповце 19 августа.

Вход на фестиваль свободный.

Тэги: фестиваль, кино

ТОП НЕДЕЛИ

Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму
В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами
Почти две трети россиян поддерживают прекращение спецоперации
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
В Бабаево сошел с рельсов электровоз

Похожие новости

Цвет для здания Вологодского дома актера выбирают организаторы Том Сойер Феста

Кардинальных изменений цвета не предвидится, выбирают из нескольких вариантов голубого

598
0

Фестиваль уличного кино пройдет в Череповце 19 августа

Вход свободный

589
0

Опубликована программа Дней VOICES в Вологде

Вологжан ждут не только кинопоказы, но также концерты, лекция, выставка и перформанс

605
0

«Сользавод Фест» пройдет в деревне Варницы в День 885-летия Тотьмы

Вход на все площадки фестиваля в этот день бесплатный

756
0

Пять фильмов о путешествиях на Русский Север покажут в рамках Дней VOICES в Вологде

Организаторы рассказали о специальной программе «Русский Север»

1347
0

Фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет в Вологодской области 12-14 августа

В программе показы игрового и документального кино, творческие встречи с деятелями кино, мастер-классы по традиционным ремеслам, выступления музыкальных коллективов и другие активности

1063
0

Исторический фестиваль «Сугорье» пройдет в Кириллове 13 и 14 августа

Сюда съедутся исторические реконструкторы. В программе: штурм крепости, средневековая музыка и ярмарка, детская площадка, ремесленные мастер-классы

1707
0

Дополнительные экскурсии в усадьбу Хвалевское организованы в связи с большим спросом

Экскурсии пройдут в рамках фестиваля «Народный травник» 23 июля

890
0

Ганзейские дни, Прокопьевская ярмарка и праздник 875-летия пройдут в Великом Устюге с 22 по 24 июля

В программе: ремесленные дворы, торговые ярмарки, мастер-классы, представления клубов исторической реконструкции и уличных театров, средневековая музыка и конкурс «Краса Ганзы»

1138
0

Новый фестиваль современной поэзии и музыки «Типа фест» пройдет в Вологде 30 июля

На одной сцене выступят представители Вологды, Череповца, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

957
0

Международный фестиваль кружева «Vita Lace» открылся в Вологде

В день открытия 250 мастериц участвуют в акции – они будут одновременно выплетать по выданным сколкам вензель первого российского императора и императорскую корону

1060
0

Фестиваль сапсерфинга пройдет в Череповецком районе 14 августа

В программе: масс-старт заплыв на сап-досках для всех желающих и спортивный заплыв на скорость

958
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Потерпевших от действий ремонтника-мошенника ищут в Череповце
Показы Фестиваля уличного кино пройдут в Вологде 20 и 27 августа
Новое арт-пространство «Ладный терем» начнет работать в парке Ветеранов с 1 сентября
В Череповце пьяный мужчина стрелял сигнальными ракетами по дронам на открытии Архангельского моста
Глава Вологодского района рассказал о гибели земляка на территории Украины
Пьяный житель Грязовца на улице напал на незнакомую женщину
Вологодские синоптики обещают усиление жары
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2515
0
15.08.2022 [БлогоVO]

За что мы платим в тройном размере, если у нас по-прежнему растут свалки? Это Череповецкий район

160
0
15.08.2022 [Обзор Прессы]

Соль земли: археологи работают в Варницах

50
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика