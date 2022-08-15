Показы Фестиваля уличного кино пройдут в Вологде 20 и 27 августа.

Вологжане смогут посмотреть короткометражные фильмы под открытым небом. Это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, который проводится в нескольких городах страны на улицах, стадионах и центральных площадях с 2014 года.

20 августа в 20:00 в парке Ветеранов пройдет показ внеконкурсной программы фестиваля (16+).

– Жители и гости Вологды увидят программу «Лучшее прошлых лет», собранную из наиболее интересных фильмов, показанных в предыдущие годы. Зрители увидят фильмы: «Подводник», «Большая восьмерка», «Интервью», «Он не может жить без космоса», «Варя», «Каждый 88», – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

27 августа в 21:00 в скейт-парке «Яма» пройдет показ конкурсной программы фестиваля (12+).

В этом году зрителям представят режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров. Подробнее о фильмах конкурсной программы можно узнать на странице мероприятия в социальной сети.

В завершении мероприятия зрители смогут отдать свой голос за понравившийся фильм. По результатам показов, которые пройдут в десятках городов России будет выбран фильм-победитель, создатели которого получат приз – 1,5 млн рублей.

Ранее NewsVo рассказывал, что Фестиваль уличного кино пройдет в Череповце 19 августа.

Вход на фестиваль свободный.