Новое арт-пространство «Ладный терем» начнет работать в парке Ветеранов с 1 сентября

15.08.2022 [Культура]

Новое арт-пространство «Ладный терем» начнет работать в парке Ветеранов с 1 сентября.

По субботам и воскресеньям здесь будут проводиться бесплатные мастер-классы для семей с детьми.

Проект организован МАУК «Парки Вологды» на средства Президентского гранта, сообщается на странице Вологодской области в социальной сети.

– Вместе с родителями малыши изготовят мягкие игрушки, броши из фетра и многое другое. Дети постарше могут заниматься одни или с педагогами высшей квалификации. Записаться на мастер-классы можно через группу Арт-резиденция «Ладный терем»,  - сообщается в анонсе.

В ближайшую субботу, 20 августа, в парке Ветеранов пройдет семейный фестиваль «Экосемья». В рамках мероприятия пройдут акции по сбору вторсырья, обмен книгами, показ мод из экоодежды и интерактивные занятия.
Начало фестиваля «Экосемья» 20 августа в 11:00 в парке Ветеранов.

Тэги: арт-пространство, парк ветеранов, мастер-классы, семьи, дети

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