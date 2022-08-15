В Череповце пьяный мужчина стрелял сигнальными ракетами по дронам на открытии Архангельского моста

15.08.2022 [Общество]

В Череповце полицейские задержали мужчину, который стрелял сигнальными ракетами по дронам на открытии Архангельского моста.

«Во время праздничной программы, когда дроны рисовали в небе фигуры, символизирующие город металлургов, зрители увидели, что в сторону беспилотных летательных аппаратов было произведено несколько выстрелов из сигнальной ракетницы. Обошлось без серьезных последствий», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Подозреваемым оказался 43-летний житель дома по соседству с новой переправой. Он рассказал, что нашёл ракетницы на рыбалке и решил пострелять, так как был пьян.

На него составили протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.

Тэги: хулиганство, арест

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