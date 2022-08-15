Пьяный житель Грязовца на улице напал на незнакомую женщину

15.08.2022 [Общество]

В Грязовце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в побоях.

Потерпевшая рассказала, что в тот день по пути в детский сад за ребёнком зашла в магазин. В торговом зале незнакомый ей пьяный мужчина ругался с продавцами. Она решила не обращать на него внимания и ушла.

«Однако уже на улице мужчина с нецензурной бранью напал на грязовчанку — нанес ей не менее десяти ударов по голове. Вероятно, избиение бы продолжилось, если бы его не спугнула машина, которая заезжала во двор. С места преступления мужчина скрылся», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Спустя два дня потерпевшая, находясь на рабочем месте — в больнице — увидела нападавшего. Узнав его личные данные, она заявила на него в полицию.

Осуждённому назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Мужчина пытался обжаловать приговор, но решение оставили без изменений.

Тэги: побои, нападение, пьяный, уголовное дело, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму
В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами
Почти две трети россиян поддерживают прекращение спецоперации
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
В Бабаево сошел с рельсов электровоз

Похожие новости

Жительница Белозерска через суд взыскала компенсацию морального вреда с женщин, которые избили её в ресторане

Каждая из трёх обидчиц выплатит ей по 10 тысяч рублей

1556
0

В Вологде ищут мать мальчика, которая привела сына в детский сад с синяками

Ребёнок не ходил в сад с конца сентября и сказал, что его «обидел дядя»

3802
0

Водителя «Яндекс.Такси» в Вологде оштрафовали за нанесение побоев пассажиру

Он сказал, что расстроился из-за того, что поездку оплатили мелочью

2124
0

Вологжанин ударил девушку-подростка в автобусе

Ему не понравилось, что та сидела, сложив ногу на ногу. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей за побои.

1695
0

Житель Нюксеницы получил 240 часов обязательных работ за побои матери

Ранее за то же самое его уже привлекали к административной ответственности

2073
0

Вологжанка через суд взыскала с бывшего мужа 20 тысяч рублей компенсации за побои

Мужчина не согласился с иском и сказал, что переводил ей деньги и навещал в больнице, чтобы поддержать

1736
0

Вологжанин не смог в суде доказать, что его избил работник УК

Рассмотренные судом доказательства наоборот указали на то, что именно потерпевший совершал противоправные действия

1421
0

Житель Междуреченского района ударил сожительницу тяпкой по голове из-за закончившихся аргументов в споре

Инцидент произошёл 7 августа 2021 года. Суд признал мужчину виновным в побоях и оштрафовал на пять тысяч рублей.

1302
0

Избившего жену череповчанина арестовали на 10 суток

Мужчина был пьян

820
0

В Харовске осудили 29-летнего мужчину, избившего бабушку

Ему назначено наказание в виде года и семи месяцев колонии строгого режима

1296
0

Покупатель алкомаркета в Череповце избил продавца из-за просьбы надеть маску

Суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей

1257
0

Двух череповчан будут судить за нападение на прохожего

Потерпевший оказался сотрудником полиции

1216
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Потерпевших от действий ремонтника-мошенника ищут в Череповце
Показы Фестиваля уличного кино пройдут в Вологде 20 и 27 августа
Новое арт-пространство «Ладный терем» начнет работать в парке Ветеранов с 1 сентября
В Череповце пьяный мужчина стрелял сигнальными ракетами по дронам на открытии Архангельского моста
Глава Вологодского района рассказал о гибели земляка на территории Украины
Пьяный житель Грязовца на улице напал на незнакомую женщину
Вологодские синоптики обещают усиление жары
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2514
0
15.08.2022 [БлогоVO]

За что мы платим в тройном размере, если у нас по-прежнему растут свалки? Это Череповецкий район

159
0
15.08.2022 [Обзор Прессы]

Соль земли: археологи работают в Варницах

49
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика