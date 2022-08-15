Пьяный житель Грязовца на улице напал на незнакомую женщину

В Грязовце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в побоях.

Потерпевшая рассказала, что в тот день по пути в детский сад за ребёнком зашла в магазин. В торговом зале незнакомый ей пьяный мужчина ругался с продавцами. Она решила не обращать на него внимания и ушла.

«Однако уже на улице мужчина с нецензурной бранью напал на грязовчанку — нанес ей не менее десяти ударов по голове. Вероятно, избиение бы продолжилось, если бы его не спугнула машина, которая заезжала во двор. С места преступления мужчина скрылся», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Спустя два дня потерпевшая, находясь на рабочем месте — в больнице — увидела нападавшего. Узнав его личные данные, она заявила на него в полицию.

Осуждённому назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Мужчина пытался обжаловать приговор, но решение оставили без изменений.