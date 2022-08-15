Вологодские синоптики обещают усиление жары

На предстоящей неделе синоптики обещают усиление жаркой погоды. Это связано с Азорским антициклоном, пришедшем из Европы. В отдельные дни воздух будет прогреваться до 30 градусов.

Небольшой спад жары наметится лишь к концу недели, когда в регион зайдут фронтальные разделы. Также в субботу и воскресенье возможны небольшие кратковременные дожди. Столбик термометра будет подниматься до 27 градусов.

В целом температурный фон на предстоящей неделе будет выше нормы примерно на 6 градусов. Впрочем, до рекордных значений жара не дотянет. Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, максимальные значения температуры были зафиксированы в 2007 и 2008 годах, когда в отдельные дни столбик термометра поднимался до 39 градусов.