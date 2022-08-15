Мультимедийная панорамная экспозиция о героях книг Василия Белова откроется в библиотеке в Харовске.

– Проект Харовской централизованной библиотечной системы имени Белова «Оживший день Ивана Африкановича» реализуется на средства государственного гранта Вологодской области в сфере культуры. По итогам конкурса 2021 года Харовская ЦБС получила 275 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба департамента культуры Вологодской области.

Мультимедийная панорамная экспозиция посвященна героям произведений Василия Белова. Она познакомит читателей Харовского района с книгами писателя, жизнью русской деревни и судьбами земляков Василия Ивановича.

Проект приурочен к двум юбилейным датам – 100-летию Харовской ЦСБ и 90-летию со дня рождения Василия Белова.

– Нам захотелось создать новое современное пространство, но посвятить его не конкретно Василию Белову, – рассказала автор проекта, директор библиотеки Валентина Тихонова. – И появилась идея сделать экспозицию о персонажах произведений писателя. Название пришло быстро, потому что Иван Африканович – один из главных героев Белова, и на его примере можно рассказать о любом сельском жителе, о традициях семьи, о деревенском укладе, о судьбе русского крестьянства в целом. Также для музейного пространства мы используем материалы экспедиций – фотографии и воспоминания жителей Харовского района. Многие харовчане стали прототипами героев Василия Белова.

В экспозицию войдут две мультимедийные инсталляции.

На одной из них будут показаны местные жители прошлых лет, а также информация о жизни вологодской деревни.

Вторая – это карта, на которой будут высвечиваться количество деревень на начало прошлого века и современные цифры.

– Жители этих деревень помогают нам, они хотят сохранить память о своей родине, поэтому собирают материалы о традициях и людях нашего края, – пояснила Валентина Тихонова.

Сообщается, что оформлением музейного пространства по дизайн-проекту «Библиотека северного лада» занимается одна из вологодских фирм. На средства гранта в рамках проекта уже приобретены ноутбук, телевизор, музейные витрины, создан подиум.

Сейчас участники проекта готовят информационные материалы, согласовывают макеты стендов и баннеров.

Проект «Оживший день Ивана Африкановича – панорамная экспозиция, посвященная героям произведений Василия Белова» будет реализован в несколько этапов. В этом году будет подготовлено помещение под экспозицию. В следующем – она пополнится материалами поисковых работ сельских библиотекарей по истории края, воспоминаниями и рассказами харовчан о жизни русской деревни.