31 региональную дорогу отремонтируют до конца года в Вологодской области

Порядка 280 километров региональных дорог будут отремонтированы в Вологодской области до конца года. В общей сложности ремонтные работы проводятся на 31 региональной трассе, а также на 10 улицах в Вологде и Череповце. Как рассказал начальник департамента дорожного хозяйства области Андрей Накрошаев, в настоящий момент уже проведено 80% ремонтных работ от запланированного.

Наиболее значимые ремонты на региональных трассах проходят на участках дорог «Тотьма — Никольск» в Никольском районе, «Избоищи — Наумовское — Кабожа» в Чагодощенском районе, «А-114 — Ирма — Камешник» в Шекснинском районе, «Новое — Виктово в Вологодском районе, «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» в Череповецком районе, «Тотьма — Середская» в Тотемском районе, «Устюжна — Сандово» в Устюженском районе. В Череповецком районе на местной сети дорог началась реконструкция подъезда к деревне Городище.

Также в этом году будут приведены в порядок 11 областных мостов. На сегодня в завершающей стадии находится мост через реку Шарма в Череповецком районе, выполнены работы на одной части моста через реку Шограш на улице Конева в Вологде. Работы еще продолжаются на мостах через реку Нюксеница в Нюксенском районе, ручей Вянг в Вытегорском районе и автодорожный путепровод в Бабаево. В рамках контракта проведены работы по восстановлению 12 мостов и одной переправы.