Сайт Wildberries переименовали в «Ягодки»

Сайт интернет-маркетплейса Wildberries переименован в «Ягодки». Новое название уже размещено в левой верхней части сайта интернет-магазина.

Таким образом руководство Wildberries отреагировало на замечание главы Минпромторга Дениса Мантурова, который заявлял о «засилье иностранных наименований в ретейле и промышленности».

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук еще в июне говорила о смене названия, однако возможные варианты она не озвучила, лишь намекнув, что название, возможно, будет на русском языке.