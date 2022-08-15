Глава российского МИД Сергей Лавров переиграл Бориса Джонсона хитростью

Глава российского МИД Сергей Лавров занимал доминирующее положение во время переговоров с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Так считает член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант.

«Лавров переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже понять не мог, что происходит», — рассказал Брайант в интервью изданию Еspreso.

Политик также считает, что Джонсон проявлял слабость на переговорах с главой российского МИД. Кроме того, Брайант назвал экс-премьера Британии «ужасным лжецом» и заявил, что к этому политику относится негативно.

О своей отставке британский премьер Борис Джонсон объявил 7 июля после череды скандалов, когда из британского правительства ушло более 50 политиков.