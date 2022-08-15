Глава российского МИД Сергей Лавров переиграл Бориса Джонсона хитростью

15.08.2022 [Политика]

Глава российского МИД Сергей Лавров занимал доминирующее положение во время переговоров с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Так считает член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант.

«Лавров переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже понять не мог, что происходит», — рассказал Брайант в интервью изданию Еspreso.

Политик также считает, что Джонсон проявлял слабость на переговорах с главой российского МИД. Кроме того, Брайант назвал экс-премьера Британии «ужасным лжецом» и заявил, что к этому политику относится негативно.

О своей отставке британский премьер Борис Джонсон объявил 7 июля после череды скандалов, когда из британского правительства ушло более 50 политиков.

Тэги: МИД, Сергей Лавров

ТОП НЕДЕЛИ

Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму
В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами
Почти две трети россиян поддерживают прекращение спецоперации

Похожие новости

В переговорах с Украиной появилась надежда на компромисс

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

1180
0

В МИД России появился департамент по информационной безопасности

Согласно указу Путина, число сотрудников центрального аппарата российского МИД увеличивается с 3 358 человек до 3 391 человека.

1853
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Глава российского МИД Сергей Лавров переиграл Бориса Джонсона хитростью
Житель Бабаевского района оштрафован за стрельбу по уткам из окна машины
В Верховажском районе автомобиль Рено Сандеро насмерть сбил лося
Футболисты вологодского «Динамо» одержали вторую победу в чемпионате Второй лиги
Обсуждения концепций развития площади Революции и парка Мира пройдут в Вологде 16 и 17 августа
Лекция «Эпоха Ренессанса: как она изменила мир» пройдет в Вологде 17 августа
«Ночь кино» пройдет в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 27 августа
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2497
0
14.08.2022 [БлогоVO]

Аисты! Какие же они огромные и красивые!

386
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

659
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика