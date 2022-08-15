Футболисты вологодского «Динамо» одержали вторую победу в чемпионате Второй лиги

15.08.2022 [Спорт]

Футболисты вологодского «Динамо» одержали вторую победу в чемпионате Второй лиги. Накануне в шестом туре группы 2.2 вологжане принимали ФК «Муром» из одноименного города. Счёт открыл уже на первой минуте матча после прострела с правого фланга Владислав Беляев, для которого этот гол стал четвертым в чемпионате. Гости отыгрались спустя 16 минут. До перерыва хозяева могли ещё дважды отличится, но сначала Беляев едва не попал в ворота, мяч прошёл радом со штангой. А затем он же пробил пенальти, но мяч пролетел выше ворот. В итоге на перерыв команды ушли со счетом 1:1.

На второй тайм команды вышли не в равных составах, у «Мурома» ещё на 37-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален полузащитник Григорий Чиркин. Но это гостей не сломило, почти сразу после перерыва они забили второй мяч, и уже «бело-синим» нужно было отыгрываться. Что, впрочем, вологжане с успехом и сделали. Сначала Кирилл Корепов вновь сравнял счёт, а затем Владислав Беляев подвел итог матча — 3:2.

После пяти сыгранных матчей вологжане набрали 7 очков и находятся на 6-й строчке в турнирной таблице. Но таблица сейчас достаточно условная, поскольку команды на данный момент сыграли разное количество матчей. В следующем туре в чемпионате Второй лиги группы 2.2 «Динамо-Вологда» на выезде сыграет с лидером соревнований, ивановским «Текстильщиком». Матч пройдёт 21 августа.

Тэги: Футбол, ФК «Динамо-Вологда», Победа

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