Пожар произошел ночью на десятом этаже многоэтажки в Череповце

Пожар произошел минувшей ночью на десятом этаже многоэтажного дома в Череповце.

Сообщение о пожаре поступило 14 августа в 03:28. Горела двухкомнатная квартира по адресу: Любецкая, 23А.

Общая площадь пожара – 4 квадратных метра. Сгорел стол. Повреждены постельные принадлежности, внутренняя отделка в комнате размером 3х3,5м, квартира закопчена по всей площади.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, пострадавших нет.

Четыре человека самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

Предварительная причина возгорания – «недостаток конструкции и изготовление электрооборудования».

