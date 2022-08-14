Пожар произошел ночью на десятом этаже многоэтажки в Череповце

14.08.2022 [Происшествия]

Пожар произошел минувшей ночью на десятом этаже многоэтажного дома в Череповце.

Сообщение о пожаре поступило 14 августа в 03:28. Горела двухкомнатная квартира по адресу: Любецкая, 23А.

Общая площадь пожара – 4 квадратных метра. Сгорел стол. Повреждены постельные принадлежности, внутренняя отделка в комнате размером 3х3,5м, квартира закопчена по всей площади.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, пострадавших нет.

Четыре человека самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

Предварительная причина возгорания – «недостаток конструкции и изготовление электрооборудования».
 

Тэги: пожар

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму
В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами

Похожие новости

В Вологде произошёл пожар в конюшне на улице Ефимьевской

Сообщение о возгорании поступило около 15:00

867
0

В Усть-Кубинском районе сгорел нежилой деревянный дом

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём

411
0

В Тотемском районе загорелся жилой дом, после работ по подключению газопровода

В пожаре пострадала одна женщина

945
0

В Кичменгском Городке пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре

Пострадавшую госпитализировали

632
0

Следственный комитет озвучил версии пожара на складе Ozon под Москвой

Пожар на складе тушили почти 17 часов

1177
0

В Соколе на мужчине, который ремонтировал машину, загорелась одежда

Мужчина был госпитализирован с ожогами

842
0

В Подмосковье горит склад Ozon: пожар охватил 35 тысяч квадратных метров

Покупатели и продавцы онлайн-ретейлера Ozon получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе товары

1061
0

В Вологде 30 человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Сергея Преминина

Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования

909
0

В Вологодской области минувшей ночью сгорели два автомобиля и квадроцикл

Предварительная причина всех происшествий — поджог

1709
0

Две женщины пострадали при пожарах в Вологодском районе за сутки

Одну их пострадавших отвезли в больницу, а вторая отказалась от госпитализации

648
0

В поселке Депо Вытегорского района в пожаре погиб 14-летний подросток

Еще один подросток попал в больницу

1081
0

В Бабаево продавщица получила ожоги рук, пытаясь потушить загоревшийся у магазина мусор

Инцидент произошёл на улице Луначарского

799
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Ночь кино» пройдет в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 27 августа
Пожар произошел ночью на десятом этаже многоэтажки в Череповце
Горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей проведет Роспотребнадзор с 15 по 26 августа
Цвет для здания Вологодского дома актера выбирают организаторы Том Сойер Феста
Вологодское «Динамо» примет участие в Кубке России по футболу
Музыкант группы «Чайф» Владимир Шахрин опубликовал видеопрогулку по Череповцу
Мастер-класс по каллиграфии и леттерингу пройдет в Вологде 14 августа
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2442
0
13.08.2022 [БлогоVO]

Помню, шел сильный дождь, но почему-то было так хорошо стоять там, под этим проливным дождем, когда рядом было столько людей, которым не все равно

478
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

603
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика