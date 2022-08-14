Горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей проведет Роспотребнадзор с 15 по 26 августа

14.08.2022 [Общество]

Горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей проведут Управление Роспотребнадзора по Вологодской области и Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области с 15 по 26 августа.

– Специалисты ответят на вопросы, связанные с качеством и безопасностью детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров, – говорится в анонсе мероприятия.

За консультацией можно обратиться по телефонам: 

  • в Вологде (88172) 75-50-21, 8-800-200-81-72 (Роспотребнадзор), (88172) 75-82-23; 8-921-716-13-20 (Центр гигиены и эпидемиологии);
  • в Череповце (8202) 57-97-81 (Роспотребнадзор), (8202) 57-90-43, 57-97-63 (Центр гигиены и эпидемиологии);
  • в Соколе (81733) 2-46-18 (Роспотребнадзор), (81733) 2-22-59 (Центр гигиены и эпидемиологии);
  • в Тотьме (81739) 2-42-09 (Роспотребнадзор), (81739) 2-21-40 (Центр гигиены и эпидемиологии);
  • в Кириллове (81757) 3-27-38 (Роспотребнадзор), (81757) 3-25-98;
  • в Великом Устюге (81738) 2-77-54 (Роспотребнадзор), (81738) 2-65-28 (Центр гигиены и эпидемиологии).

Часы работы Управления Роспотребнадзора по Вологодской области: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00. В пятницу до 16.45.

Часы работы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно).
 

Тэги: роспотребнадзор, канцтовары, дети, школа, одежда, школьная форма, игрушки, нормативы, санитарные нормы

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