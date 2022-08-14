Вологодское «Динамо» примет участие в Кубке России по футболу.
Вологжане начнут выступает со второй стадии. В 1/128 финала «бело-синие» встречаться со «Спартаком» из Костромы. Игра пройдет 31 августа. Хозяина поля определят позже.
Вологодское «Динамо» примет участие в Кубке России по футболу.
Вологжане начнут выступает со второй стадии. В 1/128 финала «бело-синие» встречаться со «Спартаком» из Костромы. Игра пройдет 31 августа. Хозяина поля определят позже.
Он получил травму коленного сустава в матче третьего тура чемпионата Второй лиги против московского «Динамо 2»
Иван Рапаков – девятый новобранец вологодского футбольного клуба за это лето
На днях команда презентовала восемь новых игроков и форму
Контракт рассчитан на один сезон — до лета 2023 года
В полуфинале «динамовцы» встретятся с победителем пары СК «Тверь» — «СШОР Волга» из Тверской области
Подготовка к Первенству России во втором дивизионе прошла в Новороссийске с 25 февраля по 10 марта
Футболист из Ганы Сампсон Опоку приходит в вологодский клуб на правах свободного агента
Об этом заявил главный тренер клуба Рудольф Чесалов
Вологжане уступили молодежной команде «Алмаз-Антей» в матче за пятое место
Футбольная «Лига чемпионов» для любительских команд III дивизиона начнется в Сочи 11 ноября
К чемпионству в первенстве МФФ «Золотое кольцо» вологжане добавили ещё и победу в Кубке
«Бело-голубые» стали обладателями Кубка Вологодской области по футболу