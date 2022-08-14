Вологодское «Динамо» примет участие в Кубке России по футболу.

Вологжане начнут выступает со второй стадии. В 1/128 финала «бело-синие» встречаться со «Спартаком» из Костромы. Игра пройдет 31 августа. Хозяина поля определят позже.