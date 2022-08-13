Музыкант группы «Чайф» Владимир Шахрин опубликовал видеопрогулку по Череповцу

13.08.2022 [Культура]

Музыкант группы «Чайф» Владимир Шахрин опубликовал видеопрогулку по Череповцу.

Ранее NewsVo рассказывал, что, 10 августа группа «Чайф» выступала в городе металлургов на открытии Архангельского моста.

– Ребята, мы в Череповце! – рассказывает Владимир Шахрин в своем видео. – В предыдущие разы мы приезжали то зимой, то ранней весной. Последний раз приезжали – снег выпал весной. И мы кроме вот этого (показывает дорогу проезжающими мимо грузовиками – ред.) ничего не видели в Череповце. Поэтому я сейчас заказал такси и поеду куда-нибудь в центр посмотреть.

Владимир Шахрин побывал на площади металлургов, прошел через Комсомольский парк, Соляной сад, вышел к реке Шексне, доехал до исторического центра.

Проходя мимо музея Александра Башлачева, музыкант отметил, что мемориальная доска поэту от поклонников сделана скромно, «без кичухи», в стиле СашБаша.

Шахрин отметил, что Череповец – это зеленый город, здесь много мамочек с колясками, автобусы ездят новые, чистенькие, светофоры стоят современные.

В марте этого года Владимир Шахрин опубликовал подобную видеопрогулку по Вологде.

Жанр «чайф_прогулки» родился из привычки музыкантов этого коллектива прогуливаться по городам, в которые группа приезжает с концертами.

– Больше других гулять и снимать для вас видео любит Владимир Шахрин. Но иногда к нему присоединяются товарищи по группе. Здесь мы будем размещать свежие прогулки и те, что были уже давно, – сообщают музыканты в своем youtube-канале.

Тэги: чайф, экскурсия, Череповец

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму
В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Музыкант группы «Чайф» Владимир Шахрин опубликовал видеопрогулку по Череповцу
Мастер-класс по каллиграфии и леттерингу пройдет в Вологде 14 августа
Ястребу тетеревятнику оказали медпомощь в ветлечебнице в Харовске
Мужчина с ожогами доставлен в больницу в Череповецком районе из-за возгорания баллончика для газовой горелки
Первый в России документальный кинокампус пройдет в Вологодской области с 21 по 30 августа
Более 1,3 млрд рублей задолжали жители Вологодской области за коммунальные услуги
Кадастрового инженера в Вологодском районе поймали на внесении ложных сведений в межевой план
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2388
0
13.08.2022 [БлогоVO]

Помню, шел сильный дождь, но почему-то было так хорошо стоять там, под этим проливным дождем, когда рядом было столько людей, которым не все равно

15
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

545
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика