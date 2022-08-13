Музыкант группы «Чайф» Владимир Шахрин опубликовал видеопрогулку по Череповцу.

Ранее NewsVo рассказывал, что, 10 августа группа «Чайф» выступала в городе металлургов на открытии Архангельского моста.

– Ребята, мы в Череповце! – рассказывает Владимир Шахрин в своем видео. – В предыдущие разы мы приезжали то зимой, то ранней весной. Последний раз приезжали – снег выпал весной. И мы кроме вот этого (показывает дорогу проезжающими мимо грузовиками – ред.) ничего не видели в Череповце. Поэтому я сейчас заказал такси и поеду куда-нибудь в центр посмотреть.

Владимир Шахрин побывал на площади металлургов, прошел через Комсомольский парк, Соляной сад, вышел к реке Шексне, доехал до исторического центра.

Проходя мимо музея Александра Башлачева, музыкант отметил, что мемориальная доска поэту от поклонников сделана скромно, «без кичухи», в стиле СашБаша.

Шахрин отметил, что Череповец – это зеленый город, здесь много мамочек с колясками, автобусы ездят новые, чистенькие, светофоры стоят современные.

В марте этого года Владимир Шахрин опубликовал подобную видеопрогулку по Вологде.

Жанр «чайф_прогулки» родился из привычки музыкантов этого коллектива прогуливаться по городам, в которые группа приезжает с концертами.