Мужчина с ожогами доставлен в больницу из-за возгорания баллончика для газовой горелки в Череповецком районе

13.08.2022 [Происшествия]

54-летний мужчина госпитализирован в ожоговый центр МЧС «Северсталь» после пожара, который произошел ночью 13 августа в поселке Малечкино Череповецкого района Вологодской области.

Пожар на частном земельном участке произошел от баллончика для газовой горелки. В результате возгорания владелец участка получил ожоги лица 1 и 2 степени, ожоги конечностей и верхней части грудной клетки. Общая площадь ожогов составила 30% тела.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области, причина возгорания –неосторожное обращение с огнем.

Тэги: пожар с пострадавшим, ожоги

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