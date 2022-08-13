Мужчина с ожогами доставлен в больницу из-за возгорания баллончика для газовой горелки в Череповецком районе

54-летний мужчина госпитализирован в ожоговый центр МЧС «Северсталь» после пожара, который произошел ночью 13 августа в поселке Малечкино Череповецкого района Вологодской области.

Пожар на частном земельном участке произошел от баллончика для газовой горелки. В результате возгорания владелец участка получил ожоги лица 1 и 2 степени, ожоги конечностей и верхней части грудной клетки. Общая площадь ожогов составила 30% тела.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области, причина возгорания –неосторожное обращение с огнем.