Более 1,3 млрд рублей задолжали жители Вологодской области за коммунальные услуги

13.08.2022 [Экономика]

1,332 млрд рублей задолжали жители Вологодской области ресурсоснабжающим организациям региона. По данным на 1 июля долги за тепловую энергию – 836,46 млн рублей, за электричество – 73,23 млн, за услуги газоснабжения – 14,24 млн, за водоснабжение и водоотведение – 408,62 млн.

Долг жителей Вологодской области перед управляющими компаниями также составляет десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

– Согласно Жилищному Кодексу РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, – подчеркнул и.о. Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Михаил Кривохижин. – В тарифах на коммунальные услуги заложена составляющая на проведение ремонтов и восстановительных работ на тепловых сетях и котельных, на сетях водоснабжения и водоотведения, электросетях. Системные неплатежи населения ставят под угрозу качество подготовки коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, вгоняют в долги ресурсоснабжающие организации перед подрядчиками и поставщиками ресурсов. 

По данным Государственной жилищной инспекции Вологодской области, неоплата коммунальных услуг – это основаниее для начисления пеней, взыскания задолженности в судебном порядке, а также ограничения или отключения подачи ресурсов, ограничению выезда за пределы РФ, аресту имущества, «заморозке» банковских счетов и списанию суммы долга в одностороннем порядке. Если вступившее в силу решение суда о взыскании задолженности не исполнено в течение десяти дней, информация передается в бюро кредитных историй и хранится десять лет.

Напомним, что ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются при отсутствии задолженности.
 

Тэги: задолженность, коммунальные услуги

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