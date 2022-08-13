Кадастрового инженера в Вологодском районе поймали на внесении ложных сведений в межевой план

Кадастрового инженера в Вологодском районе поймали на внесение заведомо ложных сведений в межевой план.

– Прокуратура Вологодского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушениях законодательства при проведении кадастровых работ, – сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области. – Установлено, что кадастровым инженером при выполнении работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного на территории Вологодского района, внесены заведомо ложные сведения в межевой план земельного участка. Так, указанные в межевом плане сведения о периоде использования земельного участка и его границах не соответствовали действительности.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении кадастрового инженера дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ РФ «внесение заведомо ложных сведений в межевой план».

По результатам рассмотрения материалов проверки мировой судья привлек виновного к административной ответственности.

