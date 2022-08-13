Рекорд ютуба по езде на велосипеде установил череповецкий спортсмен Артем Арефьев

Победитель этапа Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2020/21 на дистанции 500 м установил рекорд ютуба по езде на велосипеде. Череповчанин разогнал своего «двухколесного коня» почти до 112 км/ч.

В этом Артему Арефьеву помогли два автомобиля, один из которых ехал впереди, другой сбоку и создавали эффект аэродинамической трубы, что и позволило череповчанину развить столь высокую скорость. Арефьев проехал одну и ту же трассу дважды: первый раз максимальная скорость была 102 км/ч. Во второй на 10 км. быстрее.

