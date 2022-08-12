Череповецкие поисковики нашли в Карелии останки солдата без именных и подписных вещей

Участники череповецкого поискового движения «Ветер перемен» нашли в Карелии останки солдата без именных и подписных вещей, сообщает Gorod.Сhe

Поисковики, совместно с коллегами из республики Коми и города Питкяранта, вели раскопки недалеко от посёлка Салми, где стояла 168 стрелковая дивизия. Команда раскапывала блиндажи, находя в процессе валенки, солдатские лопатки и стеклянную тару. Во время одной из разведок они также установили предполагаемое место захоронения солдат и нашли останки одного из них.

Поисковики также приняли участие во встрече с администрацией посёлка и патриотических мероприятиях. Раскопки продолжаются.