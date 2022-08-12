Преподаватель ВоГУ стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу

12.08.2022 [Общество]

Преподаватель Института социальных и гуманитарных наук Вологодского государственного университета стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2021 года.

Работа профессора кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Юлии Драчевой была представлена в номинации «Гуманитарные науки».

«Моя монография посвящена проблемам медиалингвистики, понятию медиаобраза в целом, а также изучению медиаобраза локальной речевой культуры Вологодской области» — говорит Юлия Драчева.

Конкурс проводился Фондом развития отечественного образования среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2021 года состоится 15 сентября в Сочи.

Тэги: наука, лингвистика

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