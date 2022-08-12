Преподаватель ВоГУ стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу

Преподаватель Института социальных и гуманитарных наук Вологодского государственного университета стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2021 года.



Работа профессора кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Юлии Драчевой была представлена в номинации «Гуманитарные науки».

«Моя монография посвящена проблемам медиалингвистики, понятию медиаобраза в целом, а также изучению медиаобраза локальной речевой культуры Вологодской области» — говорит Юлия Драчева.

Конкурс проводился Фондом развития отечественного образования среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2021 года состоится 15 сентября в Сочи.