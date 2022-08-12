Житель Череповца получил год колонии за кражу чужого рюкзака из камеры хранения в магазине

В Череповце суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который украл чужой рюкзак из камеры хранения в супермаркете.

Установлено, что подсудимый был пьян и украл чужое имущество — документы и портфель с продуктами — сломав дверцу ячейки. Сумма ущерба составила 8500 рублей. Действия мужчины были квалифицированы по п.«б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище).

«При назначении наказания суд учел совокупность данных о личности подсудимого, который ранее был судим два раза за совершение, в том числе, и тяжких преступлений, отбывал наказание в местах лишения свободы», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах осуждённому назначили наказание в виде одного года колонии общего режима. С мужчины также взыскали 4500 рублей возмещения материального вреда в пользу потерпевшего.