Житель Череповца получил год колонии за кражу чужого рюкзака из камеры хранения в магазине

12.08.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который украл чужой рюкзак из камеры хранения в супермаркете.

Установлено, что подсудимый был пьян и украл чужое имущество — документы и портфель с продуктами — сломав дверцу ячейки. Сумма ущерба составила 8500 рублей. Действия мужчины были квалифицированы по п.«б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище).

«При назначении наказания суд учел совокупность данных о личности подсудимого, который ранее был судим два раза за совершение, в том числе, и тяжких преступлений, отбывал наказание в местах лишения свободы», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах осуждённому назначили наказание в виде одного года колонии общего режима. С мужчины также взыскали 4500 рублей возмещения материального вреда в пользу потерпевшего.

Тэги: кража, супермаркет, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам
В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности

Похожие новости

Жительницу Череповца обманули на пять тысяч рублей в онлайн-игре

Подозреваемого, которым оказался житель Костромы, задержали

514
0

В Вологде воры украли из квартиры пенсионерки ювелирных украшений на 150 тысяч рублей

Злоумышленники попали в квартиру 88-летней потерпевшей под предлогом выдачи пенсии

822
0

Жителю Бабаево грозит до шести лет лишения свободы за кражу 600 рублей

Подозреваемый оплатил покупку найденной на улице картой

740
0

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали находящегося в розыске жителя Ярославля во время трапезы в магазине

Один из посетителей торговой точки взял с прилавков продукты питания, употребил их, а затем прошел мимо кассовой зоны

639
0

Житель Вологды украл колпаки с шести машин для перепродажи

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы

954
0

Мужчина, который поджёг дебаркадер речного вокзала в Вологде, подозревается в краже насоса

Сотрудники транспортной полиции разыскивают свидетелей и очевидцев хищения

1270
0

В Череповце мужчина украл автомобиль «Ауди ТТ» для перепродажи

Он вызвал эвакуатор и отвёз машину на платную стоянку

1083
0

Вологжанин украл 30 тысяч рублей с банковского счёта несовершеннолетней жительницы Тотемского района

Расследование уголовного дела в его отношении завершено

1252
0

В Вологде суд прекратил уголовное дело в отношении пенсионера, укравшего прокатный электросамокат

Ходатайство о прекращении дела в связи с примирением заявил потерпевший

1025
0

В Вологде раскрыли серию краж велосипедов

Вору грозит лишение свободы на срок до 2 лет

1166
0

В Вологде мужчина украл камеру видеонаблюдения с подъезда дома в Заречье

Возбуждено уголовное дело

1155
0

Курсант военного вуза в Вологодской области украл деньги с карты сослуживца

Суд приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей

1607
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде произошёл пожар в конюшне на улице Ефимьевской
Житель Череповца получил год колонии за кражу чужого рюкзака из камеры хранения в магазине
Более тысячи жителей Вологды отметили День строителя
Архангельский мост должен улучшить экологию Череповца
В Вологодском баре изъято более 100 литров контрафактного алкоголя
Новый мост в Череповце полюбился нарушителям скорости
В Вологодской области будут производить вегетарианский сыр 
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2318
0
12.08.2022 [БлогоVO]

Мост красивый. Вот только с точки зрения транспорта всё плохо

966
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

458
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика