Более тысячи жителей Вологды отметили День строителя

12.08.2022 [Общество]

Торжественные мероприятия, посвященные предстоящему Дню строителя, прошли в Вологде. Праздник начался с церемонии награждения лучших работников строительной отрасли, а затем на площади Возрождения состоялся парад строительной техники и строительных организаций и концерт, посвященный профессиональной дате.  

«Город сегодня превратился в одну большую стройку, и это колоссальный вклад в настоящее и будущее Вологды. Огромное количество важных решений было принято на Градостроительном совете при Губернаторе области. За последние шесть лет в городе построены 10 новых детских садов, Центр образования №42 на ул. Северной, пристройка к школе № 30, физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн на стадионе «Витязь». В этом году откроется школа на ул. Возрождения на 1000 мест, планируется ввести в эксплуатацию дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на ул. Архангельской, Ледовый дворец в микрорайоне Бывалово. Всё это делается руками наших строителей ради будущего вологжан. В строительной отрасли трудится порядка 9000 человек, хочу поблагодарить каждого за добросовестную ответственную работу», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

За последние 5 лет в городе введено в эксплуатацию более 1 млн. кв. м жилья, в том числе более 82 тыс. кв. м - с начала этого года. Сейчас на разной стадии строительства находятся 80 многоквартирных домов: в районе Охмыльцево — Чернышово, на улицах Северной и Машиностроительной, в микрорайоне «Зелёный город», в III Южном районе (улицы Архангельская и Конева) и др.

На мероприятии 56 лучшим представителям строительной отрасли получили были вручены благодарственные письма, благодарности и почетные грамоты мэра Вологды. 

«Мы производим продукцию для строителей нашего региона: гражданского строительства, ремонта сетей. Стараемся удовлетворить всех заказчиков, которых сейчас достаточно много. Здесь важно всё — от цепочки поставок комплектующих материалов и связей с клиентами до поддержания оборудования в исправном состоянии, чтобы предприятие работало без простоев. Наградой за труды служат готовые объекты. Когда идешь по городу и видишь новые дома, в окнах которых горит свет, новые детские сады, полные ребятишек, когда город развивается на глазах, понимаешь, что в этом есть и твой вклад», — отметил один из награжденных, главный инженер ООО «Завод железобетонных конструкций ВСЗ» Александр Полетаев.

После торжественной церемонии на площади Возрождения начался праздник, посвященный Дню строителя, «Нам песня строить и жить помогает». Его главным событием стал парад техники, работающей на городских строительных площадках, и представителей строительной отрасли. В колонне, в частности проехали автогидроподъемник, автокран, каналопромывочная машина, кран-манипулятор, миксер, самосвал, экскаваторы и КамАЗы. В шествии приняли участие представители около десятка строительных компаний, которые возводят и жилые дома, и социальные объекты, также к колонне присоединились студенты и педагоги Вологодского строительного колледжа, сотрудники риэлтерских агентств, ТОСы. 

Концертная программа включала в себя не только выступления танцевальных и вокальных коллективов, но и флешмоб под песню «Гимн строителей», в котором приняли участие около 200 волонтеров.  Еще одним подарком строителям стали 300 саженцев яблонь от АНО «Родной лес», который реализует проект «Дорога к дому». Деревья будут высажены в Ковыринском парке, дав начало Аллее строителей.

Всего праздник в честь Дня строителя объединил около 1200 человек. 

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