Архангельский мост должен улучшить экологию Череповца

Архангельский мост позволит снизить выбросы загрязняющих веществ по Череповцу. Мост завершил создание транспортного кольца города Череповца, связав между собой четыре крупных района, обеспечил организацию кольцевого движения общественного транспорта и вывел транзит из центра города.

«Эксплуатация моста позволит снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ по городу на 300 тонн, в том числе опасных загрязняющих веществ на 199,75 тонн по отношению к 2017 году, – сообщил начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрий Банников».

Мероприятие по строительству нового Архангельского моста включено в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и направлено на снижение выбросов диоксида азота, по которому согласно сводным расчетам загрязнения атмосферного воздуха в Череповце наблюдается превышение допустимых нормативов.

Нацпроект «Экология» через входящий в него федеральный проект «Чистый воздух» должен на 7% улучшить атмосферу Череповца к 2024 году.