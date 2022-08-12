Архангельский мост должен улучшить экологию Череповца

12.08.2022 [Общество]

Архангельский мост позволит снизить выбросы загрязняющих веществ по Череповцу. Мост завершил создание транспортного кольца города Череповца, связав между собой четыре крупных района, обеспечил организацию кольцевого движения общественного транспорта и вывел транзит из центра города.

«Эксплуатация моста позволит снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ по городу на 300 тонн, в том числе опасных загрязняющих веществ на 199,75 тонн по отношению к 2017 году, – сообщил начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрий Банников».

Мероприятие по строительству нового Архангельского моста включено в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и направлено на снижение выбросов диоксида азота, по которому согласно сводным расчетам загрязнения атмосферного воздуха в  Череповце наблюдается превышение допустимых нормативов.

Нацпроект «Экология» через входящий в него федеральный проект «Чистый воздух» должен на 7% улучшить атмосферу Череповца к 2024 году. 

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