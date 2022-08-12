В Вологодском баре изъято более 100 литров контрафактного алкоголя

12.08.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские в ходе профилактического рейда в одном из баров, расположенном в Заречной части города, выявили факт незаконной реализации алкоголя.

Полицейские изъяли из оборота более 100 литров алкогольной продукции, документы на которые индивидуальный предприниматель не смогла предоставить. Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобные факты.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении в связи с оборотом спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от двухсот до трехсот тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции.

Тэги: алкоголь

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