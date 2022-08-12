В Вологодской области будут производить вегетарианский сыр 

Вологодский изготовитель ремесленного сыра «Вкус севера» планирует запустить в массовое производство линейку вегетарианских сыров. В таком сыре ферменты животного происхождения и закваски будут заменены на растительные, при этом продукт не потеряет свои вкусовые качества. На предприятии уже произведена пробная партия вегетарианского сыра трех видов «Чеддер», «Российский» и «Гауда». Об этом рассказал Игорь Иванов, исполнительный директор компании «Вкус севера».

«Мы уже произвели пробную партию вегетарианских сыров, в сентябре она будет готова к употреблению, и тогда мы предложим ее вологжанам. Единственное нужно сказать, что сыры на растительной закваске менее яркие, но их не сравнить с теми веганскими продуктами, которые сейчас предлагает рынок. Все-таки они из цельного молока и качество у них очень достойное», — прокомментировал Игорь Иванов.

Сейчас на предприятии производится более 30 наименований сыров только из вологодского молока. Закваски используются европейские. Это позволяет создавать продукт по традиционным рецептам и сохранять качество продукта.

Предприятие начало свою работу в конце 2020 года, за это время успело занять свою нишу. Санкции сказались на работе предприятия, но проблемы оперативно решаются.

«Время непростое мы переживали и переживаем, есть перебои с упаковкой, с какими-то материалами, но они решаемые. Нет такой проблемы, которую невозможно было бы решить», — считает Игорь Иванов.

В начале своей деятельности предприятие воспользовалось государственной поддержкой. Так, департамент сельского хозяйства Вологодской области выделил субсидии на производство цукатов и покупку сыроизготовителя и пресса. Также удалось получить помощь по программе модернизации оборудования в АНО «Мой бизнес» в Вологде.