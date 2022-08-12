В Череповце около Архангельского моста пойман сом весом в 45 кг

12.08.2022 [Общество]

Житель Череповца выловил сома весом в 45 кг в реке Шексне. Фото рыбака Алексея Меркулова с 45-килограммовой рыбой появилось в группе «Рыболовные снасти (Медео)».Интересно, что снимок сделан на фоне нового Архангельского моста.

Возле Архангельского моста в Череповце поймали сома весом 45 кг

Возле Архангельского моста в Череповце поймали сома весом 45 кг

Тэги: сомы, рыбалка

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