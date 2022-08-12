Темпы вакцинации от COVID-19 в Вологодской области за неделю выросли на 45%

В Вологодской области темпы вакцинации от COVID-19 за неделю выросли на 45%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на информацию департамента здравоохранения.

В департаменте напомнили, что пункты вакцинации работают во всех поликлиниках Вологды и Череповца и в каждой центральной районной больнице. В августе мобильные пункты вакцинации работают по пятницам в Вологде у ТЦ «Мармелад» и в Череповце на площади Молодёжи с 15 до 18 часов.

«Внесенными Министерством изменениями в инструкцию к вакцине «Гам-Ковид-Вак» сегодня для ревакцинации и вакцинации переболевших медицинские работники на пунктах вакцинации используют однократную иммунизацию первым или вторым компонентом двойной вакцины, как это ранее проводилось препаратом «Спутник Лайт», — рассказал начальник регионального департамента здравоохранения Алексей Плотников.

В Вологодской области в достаточном количестве имеется вакцина, позволяющая прививать граждан старше 12 лет. Приоритетная категория для вакцинации — вологжане, относящиеся к группе риска по тяжёлому и среднетяжёлому течению коронавирусной инфекции. Вакцинации подлежат все ранее не прививавшиеся и не болевшие жители области, а так же перенесшие инфекцию более шести месяцев назад. Ревакцинации подлежат ранее привитые граждане через шесть месяцев после предыдущей прививки.