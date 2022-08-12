Темпы вакцинации от COVID-19 в Вологодской области за неделю выросли на 45%

12.08.2022 [Общество]

В Вологодской области темпы вакцинации от COVID-19 за неделю выросли на 45%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на информацию департамента здравоохранения.

В департаменте напомнили, что пункты вакцинации работают во всех поликлиниках Вологды и Череповца и в каждой центральной районной больнице. В августе мобильные пункты вакцинации работают по пятницам в Вологде у ТЦ «Мармелад» и в Череповце на площади Молодёжи с 15 до 18 часов.

«Внесенными Министерством изменениями в инструкцию к вакцине «Гам-Ковид-Вак» сегодня для ревакцинации и вакцинации переболевших медицинские работники на пунктах вакцинации используют однократную иммунизацию первым или вторым компонентом двойной вакцины, как это ранее проводилось препаратом «Спутник Лайт», — рассказал начальник регионального департамента здравоохранения Алексей Плотников.

В Вологодской области в достаточном количестве имеется вакцина, позволяющая прививать граждан старше 12 лет. Приоритетная категория для вакцинации — вологжане, относящиеся к группе риска по тяжёлому и среднетяжёлому течению коронавирусной инфекции. Вакцинации подлежат все ранее не прививавшиеся и не болевшие жители области, а так же перенесшие инфекцию более шести месяцев назад. Ревакцинации подлежат ранее привитые граждане через шесть месяцев после предыдущей прививки.

Тэги: коронавирус, вакцинация, статистика, департамент здравоохранения

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам
В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности

Похожие новости

В России обнаружили новый штамм коронавируса, которого нет в других странах

Это гибрид «омикрона» и «дельты»

528
0

В Череповецком районе под суд пойдет фельдшер, выдававшая за взятки поддельные справки о вакцинации от COVID-19

Также женщина выдавала поддельные листки нетрудоспособности

773
0

Людям из группы риска по коронавирусу Роспотребнадзор советует снова носить маски

Ведомство напоминает, что COVID-19 представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан

1000
0

В Череповце возобновят работу пункты вакцинации из-за подъема заболеваемости Covid-19

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет работать 29 июля с 15:00 до 18:00 на площади Молодёжи

827
0

В Вологодской области на 16% поднялась заболеваемость коронавирусом

Об этом сообщил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников

1120
0

Алексей Плотников: «коронавирусная инфекция вновь поднимает голову»

В Вологодской области готовятся встречать очередную волну коронавируса

1551
0

Росздравнадзор рекомендует возобновить в регионах вакцинацию от коронавируса

За прошедшую неделю уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос на 30,2%

1214
0

«Спутник V» оказался на 69% эффективнее «ЭпиВакКороны» против поражения легких при Covid-19

Для вакцины «КовиВак» этот показатель составил 46%

984
0

В Вологодской области подъем заболеваемости коронавирусом может произойти после 1 сентября

Об этом сообщил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников

1336
0

Жители Вологодской области могут пройти углубленную диспансеризацию после коронавируса, даже если переболели легко

Пройти обследование можно в поликлинике по полису ОМС через два месяца после выздоровления

1453
0

В России сняты все ограничения по коронавирусу

Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза

1444
0

Режим повышенной готовности в Вологодской области отменяется в связи с улучшением эпидемиологической ситуации

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действовал в Вологодской области больше двух лет

1750
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде произошёл пожар в конюшне на улице Ефимьевской
Житель Череповца получил год колонии за кражу чужого рюкзака из камеры хранения в магазине
Более тысячи жителей Вологды отметили День строителя
Архангельский мост должен улучшить экологию Череповца
В Вологодском баре изъято более 100 литров контрафактного алкоголя
Новый мост в Череповце полюбился нарушителям скорости
В Вологодской области будут производить вегетарианский сыр 
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2318
0
12.08.2022 [БлогоVO]

Мост красивый. Вот только с точки зрения транспорта всё плохо

963
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

458
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика