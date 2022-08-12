Работы по подготовке жилого фонда Вологды к предстоящему отопительному сезону выполнены на 70 %

Работы по подготовке жилого фонда города к предстоящему отопительному сезону выполнены на 70%

Состоялся рабочий выезд Мэра Вологды Сергея Воропанова по вопросу подготовки жилого фонда областной столицы к отопительному периоду 2022–2023 годов. В нем приняли участие представители Департамента городского хозяйства Администрации города, АО «Вологдагортеплосеть» и управляющих компаний. Комиссия проверила выполнение работ по двум адресам — ул. Ветошкина, д. 20 и ул. Октябрьская, д. 13а.

«На территории города к системе отопления подключены более 3000 многоквартирных домов, где сейчас проходят работы. Процент готовности в среднем составляет порядка 70% по промывке и гидравлическим испытаниям. Есть управляющие компании, которые отстают. Их представителей приглашаем в департамент и вместе с прокуратурой разбираемся, почему так происходит. Думаю, эти УК устранят отставание. Большинство компаний соблюдают графики. Поставлена задача к 1 сентября подготовить все системы отопления многоквартирных домов к работе и представить соответствующие акты в АО „Вологдагортеплосеть“», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этом году работы по подготовке систем отопления к новому сезону стартовали на две недели позднее, чем обычно, поскольку конец весны был холодным и предыдущий отопительный сезон завершился только 30 мая. Несмотря на это, управляющие компании показывают хороший процент готовности.

В графике у компаний промывка систем отопления, гидравлические испытания систем отопления, тепловых узлов и водоподогревателей. К примеру, специалисты УК «Коммунальщик» выполнили в среднем по своему жилому фонду, который составляет 205 многоквартирных домов, 93% всех работ.

«В этом году отопительный сезон продолжался весь май и мы приступили к таким трудоемким работам, как промывка сетей, только 1 июня. На сегодняшний день по промывке готовность 93%, гидравлика зданий — 93%, водоподогревателей сдано 95%, гидравлика узлов — 88%. К отопительному сезону дома будут готовы на 100%», — рассказал главный инженер ОАО «Коммунальщик» Сергей Шарапов.

Один из объектов, который мог бы служить примером для других, — это дом по адресу ул. Ветошкина, д. 20.

«На данном доме была проведена реконструкция узла горячего водоснабжения с заменой подогревателя горячего водоснабжения. Ранее здесь был кожухотрубный водоподогреватель. Вместо него установлен пластинчатый водоподогреватель местного производства, который производит вологодская организация. Установлен автоматический регулятор горячего водоснабжения. Был заменен розлив системы отопления с установкой балансировочных клапанов по стоякам, что дает возможность регулирования системы отопления по стоякам», — прокомментировал начальник отдела по наладке тепловых сетей АО «Вологдагортеплосеть» Евгений Жилин.

В следующем году, по словам руководства управляющей компании, они собирались утеплять торцы дома. Однако регулирующее оборудование позволит распределить тепло даже в крайние точки здания, самые удаленные от теплового узла. Насколько система эффективна, покажет отопительный сезон. Все работы в доме профинансированы со спецсчета, открытого жильцами.

Всего в городе 75 управляющих организаций, которые ведут работы по подготовке к отопительному сезону.По данным Департамента городского хозяйства, в лидерах как муниципальные управляющие компании, так и частные. Это «Подшипник», «Коммунальщик», «Фрязиново», «ВИСиС», «Жилсервис», «Жилстройсервис» и другие.