«Она утонула»: прошло 22 года со времени гибели подводной лодки Курск

12.08.2022 [Общество]

День памяти по 118 морякам-подводникам, погибшим на атомной подлодке «Курск», проходит сегодня в нашей стране. Трагедия произошла ровно 22 года назад в Баренцевом море. Среди погибших — четверо вологжан: капитан 3-го ранга Андрей Милютин, а также матросы Дмитрий Котков, Руслан Тряничев и Илья Налётов.

По сообщению агентства ТАСС, в тот день около 11 утра в районе маневров было зафиксировано два подводных взрыва. После того как лодка несколько часов не выходила на связь, были организованы поисковые мероприятия. 19 августа спасательная операция стала международной — к ней присоединились норвежские суда. 21 августа норвежские водолазы вскрыли нижний люк девятого отсека и установили, что все находившиеся на борту лодки погибли. В октябре–ноябре 2000 года были подняты на поверхность тела 12 членов экипажа «Курска». В дальнейшем из лодки были извлечены тела еще 103 моряков, останки трех человек обнаружить не удалось. 8 октября 2001 года подлодка была поднята на поверхность.

В 2020 году в  Харовском районе открыли памятник матросу подлодки «Курск» Илье Налётову.

22 ноября 2021 года, адмирал Вячеслав Попов высказал версию, что подлодка «Курск» затонула после столкновения с субмариной НАТО. В Кремле не стали комментировать эту версию адмирала.

Адмирал Попов пояснил, что название натовской подлодки известно с вероятностью до 90%. Однако точных доказательств этого нет, поэтому название он публично озвучить не может.

При этом в следственном деле написано, что «вследствие незнания адмиралом В. А. Поповым и его подчиненными конкретной обстановки, невыполнения требований руководящих документов ВМФ в случае отсутствия всплытия подводной лодки в установленное время в надводное положение, а также из-за принятия ошибочных решений в процессе ожидания всплытия подводного крейсера он был объявлен аварийным с опозданием на 9 часов».

Уголовную ответственность за гибель подводников никто не понес.

После гибели «Курска» прошло 22 года, но многое в этой трагедии по-прежнему неясно. Все обстоятельства трагедии до сих пор неизвестны широкой общественности. Даже вопрос о том, содержат ли сейчас материалы уголовного дела засекреченную информацию, до сих пор остается открытым.

Иностранным СМИ на вопрос: «Что случилось с «Курском» президент России Владимир Путин в сентябре 2000 года ответил коротко и с улыбкой: «Она утонула».

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