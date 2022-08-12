В Тотемском районе загорелся жилой дом, после работ по подключению газопровода

12.08.2022 [Происшествия]

В Тотемском районе в одном из домов произошел пожар после того, как там были закончены работы по подключению газа.

11 августа в деревне Задняя Тотемского района проводились работы по подключению газопровода к двухквартирному жилому дому. После их завершения, около 19 часов в одной из квартир произошёл пожар. В результате хозяйка, 1973 года рождения, получила ожоги и была госпитализирована в районную больницу. По данному факту Тотемским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за отсутствия заглушки на ответвлении участка газопровода. Сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: пожар, газ

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