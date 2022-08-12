В Череповце УК обязали возместить вред, который был причинен одному из авто упавшими ветками

Суд обязал управляющую компанию в Череповце возместить собственнику автомобиля вред, причиненный в результате падения веток деревьев

На автомобиль марки RAVON Nexia R3 упали две большие ветки дерева. Автомобиль был припаркован у одного из домов по улице Краснодонцев. Как выяснилось, территория обслуживается, принадлежит одной из управляющих компаний. Владелец пострадавшего автомобиля сначала обратился в УК, чтобы ему возместили ущерб, после того как там никак не отреагировали, мужчина обратился в суд.

«В ходе рассмотрения дела была проведена судебная дендрологическая экспертиза. Согласно заключению эксперта дерево, с которого упали ветки, имеет все признаки аварийности. Причиной падения дерева явилось механическое напряжение, связанное с особенностями разветвления ствола и с неравномерно развитой кроной», — сообщают в пресс-службе судов.

Череповецкий городской суд взыскал с управляющей компании в пользу истца стоимость восстановительного ремонта в размере 90 600 рублей, утрату товарной стоимости автомобиля в размере 23 800 рублей, расходы на проведение оценки в размере 6 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, а также штраф в размере 58 700 рублей.