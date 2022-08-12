В Череповце УК обязали возместить вред, который был причинен одному из авто упавшими ветками

12.08.2022 [Общество]

Суд обязал управляющую компанию в Череповце возместить собственнику автомобиля вред, причиненный в результате падения веток деревьев

На автомобиль марки RAVON Nexia R3 упали две большие ветки дерева. Автомобиль был припаркован у одного из домов по улице Краснодонцев. Как выяснилось, территория обслуживается, принадлежит одной из управляющих компаний. Владелец пострадавшего автомобиля сначала обратился в УК, чтобы ему возместили ущерб, после того как там никак не отреагировали, мужчина обратился в суд. 

«В ходе рассмотрения дела была проведена судебная дендрологическая экспертиза. Согласно заключению эксперта дерево, с которого упали ветки, имеет все признаки аварийности. Причиной падения дерева явилось механическое напряжение, связанное с особенностями разветвления ствола и с неравномерно развитой кроной», — сообщают в пресс-службе судов. 

Череповецкий городской суд взыскал с управляющей компании в пользу истца стоимость восстановительного ремонта в размере 90 600 рублей, утрату товарной стоимости автомобиля в размере 23 800 рублей, расходы на проведение оценки в размере 6 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, а также штраф в размере 58 700 рублей.

Тэги: компенсация вреда

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук
В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам
В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности
Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму

Похожие новости

В Великоустюгском районе суд обязал виновника ДТП возместить пострадавшему больше полутора миллионов рублей

Авария произошла на 379 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово в феврале 2022 года

773
0

Жительница Череповца взыскала 150 тысяч морального вреда за падение в магазине

Прокуратура Череповца приняла участие в рассмотрении судебного дела по увеличению компенсации морального вреда

1075
0

Жительница Череповца разозлилась из-за большой очереди и разбила дверь в банке

Суд обязал её возместить ущерб — 19 тысяч рублей

925
0

Житель Никольского района спилил больше 10 елей ради шишек

Суд приговорил его к году лишения свободы условно и взыскал с него 376 720 рублей компенсации ущерба

1368
0

Вологжанин разбил лобовое стекло в машине соседки из-за парковочного места

Женщина обратилась в суд и взыскала с него 8200 рублей возмещения ущерба

2091
0

Вологжанка пыталась взыскать с налоговой 250 тысяч компенсации морального вреда

По мнению женщины, ФНС незаконно взыскивала с нее налог на землю под гаражом, который она продала

1413
0

Череповчанин избил коллегу рукояткой кувалды

Инцидент произошёл 4 февраля 2021 года. Суд обязал его выплатить потерпевшему 245 тысяч рублей компенсации морального вреда и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

1896
0

В Вожеге пенсионерка через суд взыскала 5000 рублей с шумного соседа

До этого она была вынуждена обращаться в полицию из-за пьяных компаний и в МЧС из-за того, что мужчина оставлял без присмотра затопленную в квартире печь

1915
0

В Вологде суд взыскал с водителя больше 300 тысяч рублей за наезд на пешехода

Инцидент произошёл в ноябре 2019 года. По версии водителя, потерпевшая переходила дорогу в неустановленном месте.

1994
0

Тотьмич лопатой повредил машину, водитель которой наехал на его собаку

Владелец авто через суд взыскал с него причинённый ущерб

1320
0

С домогавшегося 12-летней девочки жителя Тотьмы взыскали 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей

Иск о компенсации морального вреда заявила районная прокуратура

1595
0

Вологжанка отсудила у работодателя 300 тысяч рублей за травму на производстве

Женщина споткнулась на лестнице, упала и получила травму позвоночника

4269
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде подросток на мотоцикле столкнулся с машиной
В Тотемском районе загорелся жилой дом, после работ по подключению газопровода
В Череповце УК обязали возместить вред, который был причинен одному из авто упавшими ветками
Молодой активист возрождает и украшает родную деревню Брячу в Вологодском районе
В Вологде подросток, перебегавший дорогу на красный свет, попал под колеса автомобиля
Вологжане завоевали три медали на Чемпионате мира по городошному спорту
Парковку на части улицы Марии Ульяновой отменят в Вологде к 31 августа
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2303
0
12.08.2022 [БлогоVO]

Мост красивый. Вот только с точки зрения транспорта всё плохо

412
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

437
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика