Молодой активист возрождает и украшает родную деревню Брячу в Вологодском районе

12.08.2022 [Общество]

Молодой активист возрождает и украшает родную деревню Брячу в Вологодском районе. Сейчас его деревня участвует в районном конкурсе «Самая красивая деревня».

В деревню Бряча Кубенского поселения комиссия конкурса «Самая красивая деревня» приехала по приглашению местного активиста и общественника Ильи Горбачева. Илья вырос в Бряче, поэтому хорошо знает ее историю. Молодой человек мечтает возродить родную деревню. Пишет районная газета «Маяк».

«Деревне около двухсот лет, раньше в ней был красивый барский дом и много крестьянских дворов. В Бряче наш загородный дом. У родителей пятеро родных детей, а летом мама всегда брала на воспитание ребят из интернатов. Брала, потому что сама воспитывалась в интернате, трудностей никогда не боялась, за что имеет звание „Мать-героиня“. В девяностые у отца было трудно с работой, и деревня нас всех спасла», — рассказал Илья.

Сейчас в Бряче 15 домов, но зимой постоянно живут только два человека. В деревне оборудовано два колодца с чистой родниковой водой. Илья Горбачев собирает для деревенского музея предметы старинного быта. Кроме того, молодой человек установил с помощью спонсоров Поклонный крест в память о часовне Троицкого прихода.

Фото газета Маяк

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