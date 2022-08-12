Вологжане завоевали три медали на Чемпионате мира по городошному спорту.
Соревнования прошли с 1 по 8 августа в городе Приозерск, Ленинградской области.
Вологодскую область в составе национальной сборной представляли череповчане — Владимир Тихомиров и Алексей Ерёмичев.
В результате упорной борьбы, наши спортсмены вернулись с наградами: Алексей Ерёмичев и Владимир Тихомиров, в составе первой сборной России, завоевали золотые медали в дисциплине «городки финские-кюккя, командные соревнования»; Владимир Тихомиров стал бронзовым призёром в командных соревнованиях по городкам европейским в составе второй сборной России, а также чемпионом мира в дисциплине «городки европейские».
Отметим что Сборная России завоевала 27 медалей, 11 из которых золотых.
Вологжане завоевали три медали на Чемпионате мира по городошному спорту
Вологжане завоевали три медали на Чемпионате мира по городошному спорту.
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