Вологжане завоевали три медали на Чемпионате мира по городошному спорту

12.08.2022 [Спорт]

Вологжане завоевали три медали на Чемпионате мира по городошному спорту.

Соревнования прошли с 1 по 8 августа в городе Приозерск, Ленинградской области.

Вологодскую область в составе национальной сборной представляли череповчане — Владимир Тихомиров и Алексей Ерёмичев.

В результате упорной борьбы, наши спортсмены вернулись с наградами: Алексей Ерёмичев и Владимир Тихомиров, в составе первой сборной России, завоевали золотые медали в дисциплине «городки финские-кюккя, командные соревнования»; Владимир Тихомиров стал бронзовым призёром в командных соревнованиях по городкам европейским в составе второй сборной России, а также чемпионом мира в дисциплине «городки европейские».

Отметим что Сборная России завоевала 27 медалей, 11 из которых золотых.

Тэги: городки

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