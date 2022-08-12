Парковку на части улицы Марии Ульяновой отменят в Вологде к 31 августа

В Вологде парковка автомобилей будет запрещена по левой (четной) стороне дороги на участке улицы Марии Ульяновой от улицы Герцена до улицы Козленской. Решение было принято на проектном комитете по снижению аварийности на улично-дорожной сети города.

В настоящее время парковка автомобилей на указанном участке осуществляется по обеим сторонам улицы. В среднем ежедневно здесь ставят от 50 до 60 автомобилей. В результате скопления припаркованных машин здесь затруднено движение общественного транспорта.

«В рамках проектного офиса «Вологда – снижение аварийности на улично-дорожной сети» сотрудники ГИБДД предложили убрать парковку в данном месте. На левой стороне дороги на участке ул. Марии Ульяновой от Герцена до Козленской будет запрещена парковка автомобилей. Это вызвано двумя моментами. Первый – нарушение ПДД водителями, которые, паркуясь, перебегают проезжую часть в неположенных местах. Второй момент – это общественный транспорт, который при парковке “елочкой” не может здесь проехать», - рассказал заместитель руководителя Службы городского хозяйства по безопасности дорожного движения Илья Колосов.

По правой стороне улицы Марии Ульяновой правила парковки останутся без изменений, она также, как и ранее будет разрешена только вдоль проезжей части.