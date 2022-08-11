В Вологде скорректируют схему движения на перекрестке улиц Ленинградская - Окружное шоссе

31 августа в Вологде изменится схема движения на перекрестке улиц Ленинградская и Окружное шоссе. Новая схема движения предполагает отмену поворота налево из крайней левой полосы в сторону магазина «Аксон» при движении по Окружному шоссе со стороны улицы Возрождения. После нововведений движение по этой полосе будет только в прямом направлении.

«Решение об изменении схемы дорожного движения на данном участке принято в рамках деятельности проектного комитета «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети». С инициативой изменить схему движения на перекрестке ул. Ленинградская - Окружное шоссе выступили представителями ГИБДД. Зачастую водители, которые движутся на указанном участке в крайней левой полосе, игнорируют поворот налево, который предусмотрен соответствующим знаком направления движения по полосам и предписывает водителю повернуть налево. Водители нарушают ПДД и проезжают прямо, тем самым создают помеху для других участников дорожного движения и провоцируют аварийные ситуации», - рассказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Алексей Гостинцев.

Решение об отмене поворота налево на данном участке принято исходя из многочисленных обращений граждан, в которых говорится об опасности аварийных ситуаций из-за нарушения правил ПДД и сложности перестроения на самом перекрестке. В качестве оптимального варианта устранения проблемы специалистами ГИБДД было предложено изменить направление движения по крайней левой полосе. Для организации новой схемы движения на перекрестке заменят дорожные знаки и уберут дополнительную секцию на светофоре.

Отметим, что данный заезд к магазину «Аксон» не является единственно возможным, поскольку существуют и другие альтернативные варианты. Предполагается, что при такой организации движения снизится аварийность на указанном участке и увеличится пропускная способность.

Напомним, что в рамках проектного комитета «Вологда-снижение аварийности на улично-дорожной сети» ведется большая работа по сокращению мест концентрации ДТП. В Вологде внедрены умные пешеходные переходы, устанавливаются шумовые полосы, искусственные неровности, корректируется график работы светофоров и т.д.