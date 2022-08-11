Жители Вологды могут присоединиться к обсуждению благоустройства площади Революции 16 августа

11.08.2022 [Общество]

Жителей Вологды 16 августа во вторник в 18:00 приглашают на первую общегородскую встречу, посвященную площади Революции. Будут представлены результаты большого социокультурного исследования, которое Лаборатория городской среды проводила в течение нескольких месяцев.

«Наши коллеги из архитектурного бюро „Практика“, совместно с которыми мы начинаем работу над проектом развития и благоустройства площади, презентуют итоги архитектурного исследования. По итогам обсуждений участников встречи будут сформированы рекомендации горожан для разработки проекта благоустройства центрального общественного пространства Вологды», — поясняют в лаборатории.

Количество мест в зале ограничено. Поэтому всем, кому важно принять участие во встрече, необходимо зарегистрироваться по ссылке
https://laboratoriya-gorodskoy-sr.timepad.ru/event/21.. Пожалуйста, рассчитайте возможность участия в связи с продолжительностью встречи.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично на встрече, будет вестись прямая трансляция из зала. Ссылка на трансляцию появится в день обсуждения в группе Лаборатории городской среды.

Тэги: площадь Революции

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