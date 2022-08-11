В Вологодском районе грибник нашёл в лесу артиллерийский снаряд

В Вологодском районе недалеко от станции Кущуба грибник нашёл в лесу артиллерийский снаряд, сообщает районная газета «Маяк».

Мужчина сообщил о находке правоохранителям. Прибывшие на место специалисты Росгвардии установили, что боеприпас — 100-миллиметровый артиллерийский снаряд без маркировки и уже стрелянный, однако представляющий опасность, так как внутри сохранились взрывчатые вещества.

В управлении Росгвардии по Вологодской области изданию рассказали, что транспортировать снаряд не представлялось возможным, поэтому его уничтожили на месте.