В Вологодском районе грибник нашёл в лесу артиллерийский снаряд

11.08.2022 [Происшествия]

В Вологодском районе недалеко от станции Кущуба грибник нашёл в лесу артиллерийский снаряд, сообщает районная газета «Маяк».

Мужчина сообщил о находке правоохранителям. Прибывшие на место специалисты Росгвардии установили, что боеприпас — 100-миллиметровый артиллерийский снаряд без маркировки и уже стрелянный, однако представляющий опасность, так как внутри сохранились взрывчатые вещества.

В управлении Росгвардии по Вологодской области изданию рассказали, что транспортировать снаряд не представлялось возможным, поэтому его уничтожили на месте.

Тэги: снаряд, боеприпасы, Росгвардия
фото пресс-службы управления Росгвардии по Вологодской области

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